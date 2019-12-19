شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع اليونان وقبرص لمناقشة مبادرة "إحياء الجذور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فور وصولها اليونان، اجتماعًا ثلاثيًا ضم نظيريها فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي القبرصي وكوستاس فلاسيس- نائب وزير الخارجية اليونانية؛ لمناقشة تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"، التي تستهدف ربط الشباب من الثلاث الدول وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.



واستهلت الوزيرة نبيلة مكرم كلماتها بالإشارة إلى أن مبادرة إحياء الجذور تعطي مثالاً مهمًا لأهمية دور الهجرة في ربط وتنمية الشعوب وأهمية دور الشباب في إحياء الجذور بين الثلاث دول، مؤكدة أن مبادرة نوستوس "إحياء الجذور" نجحت بفضل رعاية ودعم رؤساء الدول الثلاثة.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم خلال الاجتماع التهنئة لـ كوستاس فلاسيس نائب وزير خارجية اليونان على منصبه الجديد وتمنت له النجاح والسعادة، مضيفة أنه تم الاتفاق على تنظيم برنامج زيارة بنهاية شهر يونيو يضم شباب الثلاث دول، وذلك في إطار ربط الأجيال المقبلة بتاريخهم وثقافتهم، وللترويج لتراث مصر وجمالها بين المصريين بالخارج وأبناء الجاليات التي عاشت في مصر والتي فتحت أبوابها أمامهم.

ودعت الوزيرة نبيلة مكرم نظيريها لمشاركة الأطفال من قبرص واليونان في المعسكر التي تقيمه الوزارة لأبناء المصريين بالخارج من الجيل الرابع بالتعاون مع مؤسسة "well spring" الذي يعقد في الصيف بمدينة شرم الشيخ بهدف ربط الأجيال المقبلة بعضها ببعض من خلال هذه الفعاليات الثقافية الفلكلورية المصرية القبرصية اليونانية، بما يعزز الدبلوماسية الشعبية، موضحة أنه تم الاتفاق على أن يتم تأسيس برنامج "سفراء نوستوس من الشباب".

من جانبه رحب نائب الوزير اليوناني كوستاس فلاسي بزيارة معالي الوزيرة لليونان، معربًا عن سعادته بمشاركة بلاده في هذه المبادرة، مضيفًا أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يتم العمل والإعداد لفاعلية للشباب المهنيين والأكاديميين في كندا أواخر شهر سبتمبر 2020.

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في حين أعرب فوتيس فوتيو عن أهمية دور الشباب لأنهم هم المستقبل ويربطهم تاريخ وثقافة مشتركة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي لتقوي كل هذه الروابط، مشيرًا إلى أن الدول الثلاثة هم المثلث الذهبي وأساس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وأنه سعيد بأن الثلاث رؤساء يشجعون هذا النوع من المبادرات الإنسانية والقوة الناعمة بين أبناء الثلاث شعوب.