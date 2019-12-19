شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من معهد بحوث القطن في جولة أفريقية تشمل الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدا وفد علمي من وزارة الزراعة يضم خبراء من مركز البحوث الزراعية زيارة لعدد من الدول الافريقية تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باهمية التوجة إلى العمق الافريقي ودعم العلاقات مع دول القارة الافريقية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبناء على طلب من المنظمة الفرانكفونية بعمل زيارة فنية وتفقدية لعدد من دول القارة الافريقية.

قام الوفد العلمي والفني، ممثلا عن معهد بحوث القطن، يضم كلا من الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، والدكتورة عبير عرفة، الخبير في مجال القيمة المضافة، والدكتور مصطفى عمارة، الخبير في مجال زراعة القطن، بزيارة لدولة جمهورية افريقيا الوسطى، لحضور مؤتمر التنمية الاقتصادية الذي تنظمه المنظمة الفرانكفونية.

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وقال الدكتور هشام مسعد، في تصريحات صحفية، الخميس، ان الوفد المصري القي عددا من المحاضرات بالمؤتمر بحضور وزير الاقتصاد في افريقيا الوسطي، حيث التقى الوفد بوزير الزراعة بأفريقيا الوسطى بحضور السفير مدحت المليجى، سفير مصر هناك، وكذلك الوزير المفوض، ابراهيم الخولى، مدير شؤون المنظمة الفرانكفونية.

واضاف مدير معهد القطن ان وزير الزراعة بافريقيا الوسطى ابدي اهتمامة الشديد بالتعاون مع مصر في مجال تطوير قطاع البحوث، وكذلك برامج انتاج البذور وتحديث السلالات والمحافظة عليها.

وتوجه الوفد لزيارة دولة الكاميرون لبحث كيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في زراعة القطن فيها في اطار دعم التعاون الفني بين مصر والكاميرون.