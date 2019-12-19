شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تجيز استخدام أموال الزكاة والصدقات لدعم ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، أنه في إطار زيادة موارد الصندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادا على توجه الدوله من خلال السياسات الاجتماعية التي تتبناها لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقه وتوفير احتياجاتهم، حصل الصندوق على فتوى بجواز توجيه أموال الزكاة والصدقات للاكتتاب في صندوق عطاء الخيري بصفته شركة مساهمة مصرية توجه عائداتها وأرباحها لدعم ذوي الإعاقة وجمعيات ومؤسسات المجتمع.

وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي المؤسس لشركة الصندوق، أنه تم التقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية بفتوى رقم 370لسنة 2019 م لمعرفة مدى جواز اعتبار الأموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها إلى الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم ذوي الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات من عدمة، وقد أفادت دار الإفتاء بجواز استخدام أموال الزكوات أو الصدقات أو التبرعات لإستخدامها في عمل صندوق الاستثمار الخيري على أن تصرف أرباحة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنيه بهم لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة .

وأكد «فاروق» أنه تم مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها للمشاركة في الاكتتاب ودعوة موظفيها وعملائها، موضحه أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، كما تم إنشاء موقعًا على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي، وهو www.ataa.fund بالإضافة إلى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .