شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة «الصف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة «الصف»، للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية، في حاله وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء «أحمد راشد»، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

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و أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة الصف، والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها.

وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 متر.

حيث جاءت أقل قيمة للتصالح في سعر المتر السكني 50 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني 135 جنيهًا.