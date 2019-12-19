شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن موعد بدء الشتاء.. يتخلله أمطار غزيرة ورعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الشتاء جغرافيا، السبت المقبل، لمدة 3 أشهر، على أن ينتهى في 20 مارس 2020.

وأشارت الهيئة في بيان، الخميس، أن مناخ فصل الشتاء يتسم بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة معظم الأوقات وقلة عدد ساعات سطوع الشمس ويتخلله حالات من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية نتيجة للتغيرات المناخية.

أضافت الهيئة أنه قد يصاحب هذه الحالات سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتى قد تكون رعدية أحياناً خاصة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تمتد لمحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد وتصل أحيانا لحد السيول على المناطق الجبلية من سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

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وأوضحت الهيئة متوسط درجات الحرارة خلال شهور فصل الشتاء، ففي ديسمبر تكون القاهرة والوجه البحرى العظمى بين 23-20 الصغرى 12-10، والسواحل الشمالية العظمى 22-19 الصغرى 12-10، وجنوب البلاد العظمى 26-23 الصغرى 12-09.

وفي يناير، تكون القاهرة والوجه البحرى العظمى 20-19 الصغرى 10-09، والسواحل الشمالية العظمى 19-18 الصغرى 10-09، وجنوب البلاد العظمى 24-23 الصغرى 10-09.

وفي فبراير وحتى 20 مارس، تكون القاهرة والوجه البحرى العظمى 23-19 الصغرى 10- 09، والسواحل الشمالية العظمى 20- 18 الصغرى 10 – 09، وجنوب البلاد العظمى 27 -24 الصغرى 11- 10.

واختتم بيان الهيئة إجراء احترازي لوصف معالم فصل الشتاء لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطيات اللازمة وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة قبل حدوثها بوقت كاف.

ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتى: 24646721- 24834625