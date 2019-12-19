شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «نور حياة» تجري الكشف الطبي على 8 آلاف مواطن الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» إجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 16 محافظة هي: السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والإسكندرية.

وتستقبل قوافل «نور حياة»، الخميس والجمعة، 8 آلاف مواطن، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في: السويس وبني سويف و٦ أكتوبر والمنصورة والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية لإجراء عمليات المياه البيضاء.

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وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية «نور حياة» بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة.

أضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا خلال ٣ سنوات، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأوضح «عبدالفتاح» أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة.