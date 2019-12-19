شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد منطقة علوش لحل مشكلة مياه الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس، بجولة ميدانية لقرية علوش للوقوف على الحلول المناسبة التي يمكن الإسراع في تنفيذها لمشكلة تسرب مياه الصرف على الطبيعة هناك، وتخفيف معاناة أهالى القرية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري.

واستمع «شعيب» لعدد من الأهالي، موجها مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تطهير مجرى المياه المار بالقرية، مطالبا بسرعة دراسة البدء في نقل مياه الصرف بعيدا بالمنطقة المقترحة التي تم اختيارها بعد دراسات للاستشعار عن بعد وإمكانية زراعتها والمقد رة بمساحة نحو ٢٠٠٠ فدان.

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واستمع المحافظ لمسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشرح بعدد المحطات الموجودة منها محطة بطاقة ٢٥ الف م٣ ومحطة ثنائية جارى استلامها بطاقة ٣٥ الف م٣، إضافة إلى محطة معالجة ثلاثية جارى إنشائها، حيث سيتم وقف المحطة القديمة مع تشغيل المحطة الجديدة.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة مراجعة وصلات توصيل مياه الشرب بالقرية ومتابعة وصولها إلى الأهالي، كما تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحى إلى الغابة الشجرية وأحواض التجميع، حيث استمع إلى شرح من الأجهزة التنفيذية المعنية للمشكلة على الواقع وما ترتب عليها من أضرار.

ووجه المحافظ بتشغيل محطة الرفع إلى الغابة الشجرية مع متابعة توصيل كابل كهرباء لتشغيل المحطة بدلا من مولد الديزل، ومراجعة موقف العمالة بالمحطة والجهة المسؤولة عن صرف رواتبهم.

وعلى صعيد آخر، قام «شعيب» بزيارة مفاجئة لمدرسة علوش للتعليم الأساسى للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ومستوى الطلاب، ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بضرورة متابعة مستوى الطلاب بجميع المدارس بالقرى والنجوع، مع وضع الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الطلاب وتوعية الأهالى بمتابعة مستوى أبنائهم وتحسين مستواهم التعليمى.