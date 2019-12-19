شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تنظم معرض «الفوضى والنظام» بمشاركة أعمال 210 طلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر المعرض الفني السنوى لطلابها تحت عنوان «الفوضى والنظام»، تحت رعاية محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وجرت مراسم الافتتاح وسط حضور أكاديمي وجماهيري وفني، ولاقى المعرض اهتمام كبير من قبل الحضور.

وافتتح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، والدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة، أعمال معرض «الفوضى والنظام» الذي تشرف عليه الدكتورة فاطمة حمدي، أستاذ التصوير بكلية الإعلام، وذلك بحضور مدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج ممثلاً للجنة التحكيم الخاصة بالمعرض.

وتضمن معرض «الفوضى والنظام» 210 لوحة لطلاب الفرقة إعدادي بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، حيث يشارك كل طالب بصورة واحدة فقط طبقا لشروط المعرض والمسابقة.

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وخلال حفل توزيع جوائز الأعمال التي فارت في المسابقة، قدم فريق الجامعة الغنائي أغنية حالة سلام، غناء كل كريم اليماني ومريم حسام ومصطفى عبدالمنعم، كما قدمت الطالبة فرح مقطوعة موسيقية، بالإضافة لأغنية النور مكانه في القلوب أداء كريم اليماني وأبانوب أيمن.

من جهته، رحب الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في كلمته، بأولياء أمور الطلاب المشاركين في المسابقة، مؤكداً أن افتتاح معرض «الفوضى والنظام» يمثل نقلة جديدة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز دور الفن والحياة الثقافية بالمجتمع الجامعي بشكل خاص والمجتمع المصري بوجه عام، حيث يحاكي المعرض تجارب فنية جديرة بالإحترام.

أضاف رئيس الجامعة: «العلم قادر على ضبط الخروج عن النظام، فلا تصدقوا ما يسمى بالفوضى الخلاقة، لأن الفوضى لا تخلق أي شيء سوى الخسائر والدمار فقط».

وأكد الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، خلال كلمته، أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في كليات الاعلام والفنون التطبيقية في مصر، وأن هذا المعرض يعلم الطلاب كيفية إختيار الصورة، وهذا هو التحدي لكي يعبر الطالب عن فكرته من خلال الصورة، موضحًا أن لجنة التحكيم واجهت صعوبات في إختيار أفضل الأعمال بسبب الجودة الفائقة لجميع الصور المشاركة.

وفاز كل من مونيكا سامح حبيب، يمنى حسين مشرف، جومانا محمد فاروق، حلا وائل المهدي، وعثمان إسلام الديب، بجائزة المعرض.