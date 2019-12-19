شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم»: نستهدف زيادة استثماراتنا في مصر إلى 44 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، ألن بيجاني، إن المجموعة ضخت استثمارات في مصر بلغت 28 مليار جنيه حتى الآن، وتستهدف رفعها إلى 44 مليار جنيه خلال سنوات.

أضاف «بيجاني»، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، على هامش توقيع اتفاق مع وزارة الإسكان ممثلة في شركة «سيتي ايدج»، أن المجموعة افتتحت مولا جديدًا يعد أحدث استثماراتها في مصر بمنطقة ألماظة.

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كانت شركة «سيتي ايدج» للتطوير وقعت، الخميس، 3 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإدارة وصيانة العقارات وتسويق وتشغيل المباني الخدمية والترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين شركة «سيتي إيدج» للتطوير، و4 شركات عالمية هي «كونتراك» التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاءات» مع «انچى» الفرنسية ومجموعة ماجد الفطيم و«ذا فيليدج» بيروت، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، بهدف توفير أفضل الخدمات في مدينة العلمين الجديدة.

وقّع مذكرات التفاهم الثلاثة: عن شركة سيتي إيدج للتطوير، حسن غانم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وميكلوس الماسي، المدير الإقليمي لـ«شركة انچى الفرنسية»، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة كونتراك التابعة لشركة أوراسكوم للانشاءات، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم مصر، ومروان أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة ذا فيليدج بيروت.