شكرا لقرائتكم خبر عن لارس كريستنسن.. أول أجنبي ينتخب رئيسًا لمجلس إدارة «قناة السويس للحاويات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتخب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات لارس فانج كريستنسن رئيسا لمجلس الإدارة، ورئيساً تنفيذياً للشركة، كأول أجنبي يتولى المنصب خلفاً للمهندس عبدالخالق عياد، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة التي تساهم فيها شركة «ميرسك» الدنماركية مع هيئات وبنوك وشخصيات مصرية.

وأعرب «كريستنسن» عن تقديره البالغ لمجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات لانتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، متوجهاً بالشكر على تلك الثقة واستعداده لتحمل المسؤولية.

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وقال رئيس مجلس الإدارة الجديد: «لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمجلس إدارة الشركة، وأخص بالشكر المهندس عبدالخالق عياد رئيس مجلس الإدارة الأسبق، لمجهوداته ومساهماته المشهودة على مر ستة عشر عاماً منذ شرُفنا بالتحاقه بمجلس إدارة الشركة، نحن في شركة قناة السويس للحاويات ومجموعة ميرسك، ألزمنا أنفسنا بخدمة الاقتصاد المصري وتنميته عبر تطوير عملياتنا الانتاجية بشرق بورسعيد على قرابة عقدين من الزمان».

وفيما يخص سياسة الشركة ورؤيتها المستقبلية، أضاف «كريستنسن»: «نتطلع إلى الاستمرار في تطويع موقع محطتنا المثالي والعمل على الاستغلال الأمثل للمشروعات القومية الضخمة التي تقوم بها الدولة بمنطقة القناة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بالحكومة المصرية وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، فبفضل مرونة الوصول لمحطتنا وتفانينا في خدمة عملائنا فضلاً عن قدرتنا الفريدة لتداول الحاويات، مكنتنا من احتلال أولى الصفوف لتصبح محطتنا بوابة مصر لتجارة وتداول الحاويات بالمنطقة، تلك الفرصة التي سنحت لنا تعظيم نمو أعمالنا وتعزيز دعمنا للاقتصاد المصري بتوفير استثمارات أكبر وفرص عمل أكثر في المستقبل القريب».

واختتم رئيس مجلس الإدارة الجديد تصريحاته قائلاً: «نثق في أن تعاوننا الوثيق مع الحكومة المصرية سيعزز من تنافسية تجارة وتداول الترانزيت وسيمكننا من دعم استراتجيات الدولة التنموية وتطبيق رؤيتها للمستقبل 2030».

شركة قناة السويس للحاويات هي شركة تابعة لعملاق النقل البحري «ميرسك» الدنماركية، وتحتل «إيه بي إم ترمينلز»، أحد أذرع «ميرسك» لمحطات التداول، أكبر الحصص، بحجم أسهم يصل إلى 55%، فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية، فيما تحتل شركة «كوسكو» 20% من الأسهم، وهيئة قناة السويس 10.3%، والبنك الأهلي المصري 5%، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.