شكرا لقرائتكم خبر عن أدباء يناشدون «الثقافة» دعم علاج رفعت سلام.. والوزيرة: ملفه الطبي أمام مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد عدد من الأدباء والشعراء الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تقديم الرعاية الطبية للشاعر والمترجم رفعت سلام، الذي يرقد مريضا وفي حاجة إلى العلاج.

وقال الأدباء، في بيان، الخميس: «رفعت سلام شاعر ومترجم أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الشعرية والمترجمات، وكانت آخر ترجماته أوراق العشب لوالت ويتمان طباعة الهيئة العامة للكتاب، وآخر دواوينه أرعى الشياة على المياه».

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أضاف البيان: «رفعت سلام مريض ويحتاج لعلاج تكلفته تفوق مقدرته ٣٠٠ ألف جنيه تقريباً ويحتاج العلاج على نفقة الدولة». وتضامن مع البيان عدد كبير من الأدباء والمترجمين على صفحة «سلام».

وقال أسامة جاد، مترجم مصري: «ليست مناشدة بل مطالبة وحق، فلم يأل الشاعر جهدا ولا نفقة في سبيل إثراء الثقافة والصحافة والأدب في مصر بالكثير، سواء ريادته الشعرية في جيل السبعينات الذين يبقى واحدا من أهم رموزه الباقين إلى اليوم، أو دوره الثقافي الكبير في تأسيس القسم الثقافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط أو في ترجماته الشعرية التي أثرت المكتبة العربية وأطلعت جمهور الأدب على رواد الحداثة الشعرية: كفافيس، وريتسوس، وبوشكين، وماياكوفسكي، وبودلير، ورامبو، ووالت ويتمان».

من جهتها، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنها تتابع الوضع الصحي للشاعر رفعت سلام، حيث التقته، الأربعاء، موضحة أن المشكلة تكمن في أن العلاج على نفقة الدولة يضم بروتوكول دوائي محدد رفض طبيب «سلام» استخدامه، حيث بدأ رحلة علاج بتجربة طبية جديدة، لا يعتمد فيها على العلاج الكيماوى، بل على عدد من الحقن يبلغ سعر الواحدة 100 ألف جنيه، وهو ما لا يمكن لوزارة الثقافة أو وزارة الصحة توفيره.

أوضحت الوزيرة أنها طلبت الملف الطبي للشاعر «سلام» لتقديمه إلى مجلس الوزراء، للسماح بعلاجه ضمن البروتوكول الدوائي الجديد وتوفير الميزانية اللازمة لذلك.