شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير إلى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، وفي طريقه إلى شارعي البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين.

وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقي وفي طريقه إلى ميدان التحرير، ووسط البلد، وميدان رمسيس عبر كوبري 6 أكتوبر، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري أعلى الطريق.

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