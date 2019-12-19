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التعليم: تسليم التابليت لطلاب الصف الثانى الثانوى العائدين من الخارج والوافدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لجميع الطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام الدارسين بالعام الدراس الجارى، على أن يقوموا بسداد قيمة التأمين وقدرها 100 جنيه بمكتب البريد.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسيدى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه.

 

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وتابعت الوزارة: أنه بالنسبة للطلاب المحولين من مدارس دولية ومقيدين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 2019/2020 ، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.

 

 

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