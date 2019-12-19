شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسليم التابليت لطلاب الصف الثانى الثانوى العائدين من الخارج والوافدين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسيدى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه.
وتابعت الوزارة: أنه بالنسبة للطلاب المحولين من مدارس دولية ومقيدين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 2019/2020 ، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.
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