"الخارجية" تؤكد على ضرورة الحصول على تطعيم الالتهاب السحائى للمسافرين للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه يتوجب على المواطنين المسافرين من مصر إلى الأراضي السعودية من البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي، على أن يكون ذلك من خلال الحصول على شهادة تطعيم سارية قبل السفر بعشرة أيام، علماً بأن هذه الخدمة متوفرة بجميع مكاتب التطعيم الدولية بالجمهورية. وطالبت وزارة الخارجية المصرية ،المواطنين الالتزام بهذه التعليمات قبل السفر للأراضي السعودية.

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