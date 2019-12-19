شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تجيز استخدام أموال الزكاة لصالح صندوق الاستثمار الخيرى لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح عماد راغب ، رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"انه في إطار زيادة موارد الصندوق لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة واعتمادا علي توجه الدوله من خلال السياسات الاجتماعية التي تتبناها لاعادة تأهيل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقه وتوفير احتياجاتهم حصل الصندوق علي فتوى بجواز توجيه أموال الزكاة والصدقات للاكتتاب فى صندوق عطاء الخيرى بصفته شركة مساهمه مصرية توجه عائداتها ورباحها لدعم ذوي الاعاقة وجمعيات ومؤسسات المجتمع .

وقال الدكتور شريف فاروق ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بنك ناصر الاجتماعي المؤسس لشركة الصندوق ، انه تم التقدم بطلب الي دار الإفتاء المصرية بفتوي رقم 370لسنة 2019 م لمعرفة مدي جواز اعتبار الاموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها الي الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم ذوي الإعاقة من اموال الزكاة او الصدقات من عدمة وقد افادت دار الافتاء بجواز استخدام أموال الزكوات أو الصدقات أو التبرعات لإستخدامها في عمل صندوق الاستثمار الخيري علي ان تصرف ارباحة لدعم الفئات الاكثر احتياجا من ذوي الاعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنيه بهم لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة .

واكد فاروق ، أنه تم مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها للمشاركة في الاكتتاب ودعوة موظفيها وعملائها موضحه أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، كما تم انشاء موقعًا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى وهو www.ataa.fund بالاضافة الي انشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .