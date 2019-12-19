شكرا لقرائتكم خبر عن أضحك مع طلاب عين شمس.. "أهبد تنجح" شعار أيام الامتحانات ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، وبداية الامتحانات، سألنا طلاب جامعة عين شمس، عن كيفية "الفصال" في المذاكرة، وكانت الإجابات غريبة ومضحكة جدًا، وإليكم التقرير. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضحك مع طلاب عين شمس.. "أهبد تنجح" شعار أيام الامتحانات ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.