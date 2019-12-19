شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات للمشاركة بمعرض القاهرة للكتاب للفائزين باليوم العالمى للغة العربية ببلجراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلي في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي نظمه لثانى مرة مجلس السفراء العرب فى بلجراد مع مركز الثقافة العربية بمركز الشباب الرئيسي بالمدينة. وتضمّن الاحتفال عرض قدمه دارسو اللغة العربية لمسرحية "نهر الجنون" للأديب المصري توفيق الحكيم، بالإضافة إلى عدد من فقرات فنية أخرى.

وأعلن سفير مصر لدى صربيا عن تقديم جوائز للفائزين فى مسابقة اليوم العالمي للغة العربية، عبارة عن دعوات من الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب لحضور الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر عقدها خلال شهري يناير وفبراير 2020.

حظيت المبادرة بتقديم تلك الجوائز على تقدير كبير من الفائزين، حيث عبروا عن تشوقهم لتلبية تلك الدعوة لزيارة مصر، خاصةً أنها تشمل شقاً ثقافياً قيماً لاطلاعهم على الإنتاج الأدبى المصرى الرائد إقليمياً، وهو ما لقى صدى إيجابياً وسط الحضور الكبير للحفل الذى تجاوز 600 فرد، بما مثّل تشجيعاً لطلبة اللغة العربية بجامعة بلجراد.