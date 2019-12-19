شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة توعية مائية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ندوة توعية مائية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافى والمركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة وتوجيه التربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

ركزت الندوة على التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

تناولت الندوة التأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وطرق حمايتها من الهدر والتلوث، حيث تم استعراض عدد من السلوكيات الخاطئة تجاه المياه وكيفية مواجه تلك السلوكيات وتعديلها بما يضمن تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها من الهدر.

كما تم التعريف بالتحديات المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على إستراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى الأربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية.