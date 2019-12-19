شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين استهداف جماعة بوكو حرام الإرهابية للمدنيين فى تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الأزهر الهجوم الإرهابى الغاشم، الذى شنته جماعة بوكو حرام استهدف قرية "كايجا" على ضفاف بحيرة تشاد غرب تشاد أسفر عن سقوط نحو 14 شخصًا وإصابة خمسة وفقد 13 آخرين.

وحذر المرصد مجددًا من تلك الهجمة الشرسة التى ينفذها تنظيم داعش في غرب إفريقيا من أجل رفع الروح المعنوية لمقاتليه وإرجاع الثقة لهم بعد الضربات الموجعة التي تلقاها في منطقة الشرق الأوسط، كما حذر المرصد مسبقًا من انتقال عناصر داعش من سوريا والعراق إلى القارة الإفريقية؛ لأن طريقة تنفيذ العمليات الإرهابية تغيرت كثيرًا عن السابق؛ حيث كانت تعتمد على تفخيخ النساء والأطفال بشكل أوسع من المواجهة المسلحة، بسبب قلة عدد المقاتلين، لكن مع انتقال عدد كبير من عناصر التنظيم إلى القارة الإفريقية على وجه العموم وفى غربها على وجه الخصوص أدى إلى تطور النهج العسكري لمجموعات التنظيم، من الحرب الدفاعية والانتحارية إلى التركيز على العمليات الهجومية مستهدفًا أماكن يصعب مهاجمتها. يأتي هذا التحول بسبب الدعم اللوجستى الذى تلقاه مجموعات التنظيم في المنطقة، بالإضافة إلى الخبرة العسكرية التي انتقلت مع عناصر التنظيم، هذا الوضع يفرز واقعًا مأزومًا من شأنه الفتك بأبناء القارة مما يتسبب في إراقة مزيدٍ من الدماء التي كفل الإسلام حفظها وحمايتها.