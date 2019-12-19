شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المعرفة المصرى ينشر فيديو يوضح كيف عرف علماء المسلمين دوران الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، تقرير بالفيديو من بنك المعرفة المصرى يشرح كيف عرف علماء المسلمين أن الأرض تدور 360 درجة كل 24 ساعة، واستخدموا الساعة لقياس خطوط الطول. ووجه الفيديو سؤالا للطلاب، قائلا: "فكر هل تستطيع الساعة قياس خطوط الطول على سفينة فى البحر لتحديد وجهتها؟".

الجدير بالذكر أن بنك المعرفة المصرى يحتوى على مناهج تعليمية مختلفة مدعمة بالفيديوهات التفاعلية لتعريف الطالب كيفية فهم المحتوى العلمى بشكل يساعد على فهم المعلومة وليس حفظها.

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