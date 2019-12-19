شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم قراءة المرأة للقرآن بدون غطاء الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال: "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الرأس؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز فارتداء المرأة غطاء الراس أثناء التلاوة هو من آداب التلاوة وليس من واجباتها".

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وتنشر دار الإفتاء المصرية، مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة متكررة ترد إليها وتوضيح أحكام الشريعة.







