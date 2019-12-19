شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم قراءة المرأة للقرآن بدون غطاء الرأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث خصصت الفيديو للإجابة على سؤال: "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الرأس؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز فارتداء المرأة غطاء الراس أثناء التلاوة هو من آداب التلاوة وليس من واجباتها".
وتنشر دار الإفتاء المصرية، مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة متكررة ترد إليها وتوضيح أحكام الشريعة.
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