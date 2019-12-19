شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: التعدى على مدير مدرسة بالمرج.. والتكليف باتخاذ الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمهن التعليمية، إن ولى أمر واثنين من أقاربه اقتحموا مدرسة على ابن أبى طالب التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة خلال اليوم الدراسى، والتعدى بدنيا ولفظيا على أنور صافى مدير المدرسة، بسبب تعنيفه لنجلهم فى طابور الصباح، لعدم التزامه بأداء تحية العلم، وتم استدعاء الشرطة لمواجهه اعتداء الأهالى على مدير المدرسة.

وعلى الفور وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة، لمسانده مدير المدرسة ، فى شكواه وحمايه حقه القانونى والمعنوى.

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وتحركت بشكل عاجل النقابة الفرعية للمعلمين، وتوجه محمد إمام أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة لقسم الشرطة يرافقه المحامى الخاص بالنقابة الفرعية، لمسانده مدير المدرسة فى شكواه ضد أولياء الأمور الذين تعدوا عليه.

وبعد تدخل عدد من الوسطاء، وافق أنور صافى مدير المدرسة التنازل عن شكواه وتم الصلح بين الطرفين، عقب اعتذار ولى الأمر وأقاربه عما بدر منهم ، وتأكيدهم على احترام مدير المدرسة والتعهد بعدم تكرار فعلتهم.