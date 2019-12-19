شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين صبري بوقادوم رئيسا للحكومة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نقلا عن وسائل إعلام جزائرية تعيين صبري بوقادوم وزيرا أول بالنيابة.
وكان نور الدين بدوى رئيس الوزراء الجزائرى، قد تقدم باستقالته، اليوم الخميس، إلى الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بدوى, الوزير الأول "رئيس الوزراء"، حيث قدم له استقالته التى حظيت بالموافقة".
وكان عبد المجيد تبون أدى اليمين كرئيس الجزائر وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.
وكان نور الدين بدوى تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة الجزائرية لرئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون .
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