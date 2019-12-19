شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى يقدم استقالته لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى باستقالته لرئيس الجمهورية الجزائرية الجديد عبد المجيد تبون، وفقا لما ذكرته شبكة العربية الحدث. وأدى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

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