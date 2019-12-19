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الأمن الهندى يسحل النساء والعجائز فى احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشرطة الهندية اليوم الخميس بسحل وضرب النساء والعجائز خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد حيث وصفه المسئولون بأنه يمثل انتهاكا واضحا وصريحا للمساواة والديمقراطية.

ينص قانون الجنسية الجديد على إعطاء الجنسية الهندية للمهاجرين على أساس الديانة التي يعتنقونها، وميز القانون غير المسلمين، حيث جعل من غير المسموح إعطاء الجنسية الهندية للمهاجرين المسلمين على أرض الهند.

 

اعتقال العجائز (2)
اعتقال العجائز

 

اعتقال النساء
اعتقال النساء

 

اعتقال وسحل النساء
اعتقال وسحل النساء

 

الشرطة تعتقل المتظاهرين
الشرطة تعتقل المتظاهرين

 

جانب من اعتقال النساء
جانب من اعتقال النساء

 

اطلاق النار
اطلاق النار

 

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اعتقال العجائز
اعتقال العجائز

 

اعتقال المتظاهرين
اعتقال المتظاهرين

 

اعتقالات
اعتقالات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من الاعتقالات
جانب من الاعتقالات

 

حرائق
حرائق

 

سحل التظاهرات
سحل التظاهرات

 

ضرب وسحل المتظاهرين
ضرب وسحل المتظاهرين

 

عنف الشرطة الهندية
عنف الشرطة الهندية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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