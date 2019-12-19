شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الهندى يسحل النساء والعجائز فى احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشرطة الهندية اليوم الخميس بسحل وضرب النساء والعجائز خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد حيث وصفه المسئولون بأنه يمثل انتهاكا واضحا وصريحا للمساواة والديمقراطية. ينص قانون الجنسية الجديد على إعطاء الجنسية الهندية للمهاجرين على أساس الديانة التي يعتنقونها، وميز القانون غير المسلمين، حيث جعل من غير المسموح إعطاء الجنسية الهندية للمهاجرين المسلمين على أرض الهند.

اعتقال العجائز

اعتقال النساء

اعتقال وسحل النساء

الشرطة تعتقل المتظاهرين

جانب من اعتقال النساء

اطلاق النار Advertisements

اعتقال العجائز

اعتقال المتظاهرين

اعتقالات

جانب من الاحتجاجات

جانب من الاعتقالات

حرائق

سحل التظاهرات

ضرب وسحل المتظاهرين

عنف الشرطة الهندية

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