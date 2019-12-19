شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف ملامح طقس الشتاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الشتاء جغرافيا يوم السبت المقبل 21 ديسمبر الجارى لمدة ثلاثة أشهر قادمة وينتهى يوم 20 مارس 2020.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أن مناخ فصل الشتاء يتسم بالانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة معظم الأوقات وقلة عدد ساعات سطوع الشمس ويتخلله حالات من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه قد يصاحب هذه الحالات سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتى قد تكون رعدية أحسانا خاصة على السواحل الشمالية للبلاد، وقد تمتد لمحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد وتصل أحيانا لحد السيول على المناطق الجبلية من سيناء وسلاسل البحر الأحمر .

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة خلال شور فصل الشتاء كما يلى :

ديسمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى بين 23-20 الصغرى 12-10

السواحل الشمالية العظمى 22-19 الصغرى 12-10

جنوب البلاد العظمى 26-23 الصغرى 12-09

يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20-19 الصغرى 10-09

السواحل الشمالية العظمى 19-18 الصغرى 10-09

جنوب البلاد العظمى 24-23 الصغرى 10-09

فبراير وحتى 20 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19-23 الصغرى 09-10

السواحل الشمالية العظمى 18-20 الصغرى 09-10

جنوب البلاد العظمى 24-27 الصغرى 10-11