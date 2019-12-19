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ضبط هارب من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات بالخصوص

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على هارب من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات في الخصوص.

وضبط النقيب حسام مختار، ضابط مباحث الطرق والمنافذ، لمتابعة الحالة الأمنية أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الخصوص، "أحمد. ا"، عاطل، ومقيم بالخصوص، بعدما تبين هروبه من حكم بالمؤبد.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، والمقدم أيمن عادل، رئيس مباحث الطرق والمنافذ، اعترف بصحة الحكم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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