توقيع بروتوكول بين مجلس الدولة والسفير الفرنسي للتعاون في المجال القضائي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في قصر الأميرة فوقية بالدقي، اليوم الخميس، ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له؛ لبحث أطر التعاون القانوني والقضائي مع مجلس الدولة المصري.

حضر اللقاء المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

وقال مصدر في مجلس الدولة - فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، إن اللقاء بين الجانبين بدأ بتهنئة السفير الفرنسي لرئيس المجلس على توليه المنصب، فيما رحب الأخير بالزيارة التي تدعم مسيرة التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي في ضوء التطور الملحوظ للعلاقات بين البلدين من توافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن شكره لرئيس مجلس الدولة مشيرًا إلى أهمية اللقاء بالنسبة له ولفريق عمله، موضحًا أن التعاون المزمع تحقيقه مستقبلًا سيشهد تطورًا جديًا للعلاقة بين مجلس الدولة في مصر وعدة جهات في فرنسا من ضمنها مجلس الدولة الفرنسي والمدرسة الوطنية للإدارة ENA.

ووقع الطرفان خلال اللقاء، بروتوكول تعاون في المجالين القانوني والقضائي شمل دورات متخصصة في اللغة الفرنسية لمستشاري مجلس الدولة، في ظل ما تبديه الإدارة الحالية للمجلس من اهتمام بالارتقاء بالمستوى الثقافي والقانوني للأعضاء.

وقدم المستشار محمد حسام الدين، في ختام اللقاء، الدرع التذكاري لمجلس الدولة لستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، فيما أعرب الأخير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال.