محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري، بحوزة 31 متهما، وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط "129 قضية مخدرات بحوزة 143 متهما ضُبط خلالها 25 كيلو مخدرات، 32 متهما هاربا من سجون، 19 متهما بالبلطجة، 378 دراجة نارية مخالفة، 29 ألف مخالفة مرورية"، فضلا عن إعادة سيارة مسروقة، وفحص 148 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 15 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. تنفيذ 53 ألف حكم قضائي وضبط 32 قطعة سلاح ناري بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.