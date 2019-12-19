القبض على مقاول هارب من غرامات بـ ٢ مليون جنيه في الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مقاول هارب من غرامات بـ 2 مليون جنيه بالظاهر.

تمكن الرائد أحمد عادل، والنقيبان سعيد صلاح وخالد عبد الحليم، ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر، من ضبط "رزق.ا" مقاول ومقيم شارع كامل صدقي، دائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2479/11472 لسنة 2017م الظاهر مباني "والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت اثنان مليون وإحدى وعشرون ألف وثمانمائة جنيه 2.021.800 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعقيد باسم صلاح، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.