القبض على عصابة توليد الدولارات في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق إلى دولارات.

أثناء مرور المقدم معتز زايد، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا، والنقيبان محمد انتصار وإبراهيم حشيش، معاونا المباحث، بشارع أحمد حلمي دائرة القسم استغاث بهم عبد الرحمن تاجر أدوات صحية ومقيم المحلة الكبرى / غربية وقرر له بقيام أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى رشاد صاحب مطبعة ومقيم مركز منفلوط / أسيوط وبحوزته المضبوطات التالية حقيبة بداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه المستولى عليها، مبلغ مالي 50 يورو، مبلغ مالي 100 دولار، ورقة مالية سوداء اللون.

وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة بالمجني عليه بأسلوب الخطف مترجلاً بسؤال المجني عليه اتهمه بالسرقة.

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بتطوير مناقشته عن مصدر باقي المضبوطات أقر بتحصله عليها من كل من جورج معماري وعمرو عاطل ورفعت وأنه تعرف عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقيامهم بإنشاء صفحة باسم تبييض الدولارات تم مجاراتهم بمعرفة المتهم المضبوط والاتفاق معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء مليون ورقة مالية سوداء مقابل مبلغ مالي 900 ألف جنيه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم عدد مليون ورقة ماليه سوداء اللون.

وبمواجهتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق المضبوطة بحوزتهم إلى دولارات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والعميد محمد البقري، مأمور قسم شبرا، إلى النيابة العامة.