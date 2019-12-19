القبض على صاحب شركة هارب من 177 سنة سجن بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ 114 حكم قضائي بإجمالي 177 سنة سجن بمنطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "خالد.ك"، 55 سنة، صاحب شركة، مطلوب التنفيذ عليه في 114 حكم حبس جزئي "تبديد، نصبن كهرباء، شيك، استيلاء" بإجمالي حبس 177 سنة و 10 شهور.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.