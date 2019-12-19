محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت مديرية أمن سوهاج في عقد في عقد جلسة صلح بين أطراف إحدى العائلات بدائرة مركز جرجا، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات".
وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً منعاً لتطورها وما قد يترتب عليها من جرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.