الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مديرية أمن سوهاج في عقد في عقد جلسة صلح بين أطراف إحدى العائلات بدائرة مركز جرجا، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً منعاً لتطورها وما قد يترتب عليها من جرائم.