التنمية المحلية: استمرار فعاليات الخطة التدريبية للعاملين في المحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، استمرار فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالي (2019/2020)، للعاملين في المحليات.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الخميس، إن المركز سينفذ خلال الأسبوع القادم دورة جديدة في الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات والصفحات الإلكترونية وخدمة المواطنين فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورة اللغة الإنجليزية رقم (6) ويستفيد من الدورات الأسبوع القادم 67 متدربًا من جميع المحافظات.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بختام فعاليات دورتين تدريبتين ضمن الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للعام الحالي (2019/2020)، وهما دورة إعداد مدربين "TOT"، وبرنامج إدارة المشروعات للعاملين بالإدارة المحلية "pmp" واستفاد من هذه الدورات 94 متدربًا من جميع المحافظات.