بسبب أزمة "الفكة".. 5 جنيهات سعرًا لتذاكر دخول معرض الكتاب هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه تم تحديد سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بـ 5 جنيهات للفرد.

وأضاف الحاج علي، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن اللجنة التنفيذية العليا للمعرض اعتمدت هذا القرار، وكان أحد أسباب اتخاذه هو "أزمة الفكة" التي عانينا منها الدورة الماضية، والتي كانت تتسبب في تعيطل دخول الجمهور، ووجود طوابير طويلة أمام بوابات الدخول.

وحددت إدارة معرض الكتاب في العام الماضي 3 جنيهات كسعر موحد لتذاكر الدخول.

وكان الحاج علي، نفى ما أثير بشأن وجود أزمة مالية تهدد معرض الكتاب هذا العام، مشددًا على أن المعرض يلقى دعم من كافة جهات الدولة.