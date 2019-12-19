"سعفان": تعيين 2663 شابا بينهم 34 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن إجمالي المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2663 شابا، بينهم 34 من ذوي الاحتياجات، بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك من إجمالي 6131 شابا مسجلا بالمديرية باحثا عن العمل، فضلا عن مراجعة 64 عقد عمل بالخارج.
وقال الوزير - في تصريح اليوم الخميس - إنه تلقي تقريرا بذلك من عفيفى محمد عفيفى مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال نوفمبر 2019 بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، والتفتيش على 421 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محاضر مخالفات لـ 206 منشآت، والتفتيش على 1289 منشأة لتنفيذ قانون العمل، وأسفر عن تحرير 201 محضر لمنشآت مخالفة للقانون.
وأوضح مدير المديرية أنه في إطار متابعة الشكاوى في مجال علاقات العمل تم تسوية 25 شكوى وديا ، وأحيلت 35 شكوى للقضاء،
وما زالت 85 شكوى تحت البحث والدراسة، وحفظ 12 شكوى من أصل 157 شكوى قدمت للمديرية .
وعقدت المديرية 19 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي، الإدمان، تعاطى المخدرات، المفاوضة الجماعية، قانون العمل، عمالة الأطفال، المرأة، تنظيم الأسرة، و15 ندوة توعية في مجالات السلامة والصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت.
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