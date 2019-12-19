أخبار مصر | الافتاء تجيز استخدام أموال الزكاة والصدقات لصالح صندوق "عطاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الافتاء تجيز استخدام أموال الزكاة والصدقات لصالح صندوق "عطاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأستاذ عماد راغب، رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، أنه في إطار زيادة موارد الصندوق لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة واعتمادا على توجه الدولة من خلال السياسات الاجتماعية التي تتبناها لإعادة تأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير إحتياجاتهم حصل الصندوق على فتوى بجواز توجيه أموال الزكاة والصدقات للاكتتاب في صندوق عطاء الخيرى بصفته شركة مساهمة مصرية توجه عائداتها وارباحها لدعم ذوي الإعاقة وجمعيات ومؤسسات المجتمع.

وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، المؤسس لشركة الصندوق إلى أنه تم التقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية بفتوى رقم 370 لسنة 2019 م لمعرفة مدى جواز اعتبار الأموال التي يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها الي الخدمات الإجتماعية والخيرية لدعم ذوي الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات من عدمة، وقد أفادت دار الافتاء بجواز استخدام أموال الزكوات أو الصدقات او التبرعات لإستخدامها في عمل صندوق الاستثمار الخيري علي أن تصرف أرباحة لدعم الفئات الاكثر إحتياجا من ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهم لما في ذلك من توفير الدخل المادي لهم بصفة مستمرة.

وأكد فاروق أنه تم مخاطبة الجهات المختلفة لدعوتها للمشاركة في الاكتتاب ودعوة موظفيها وعملائها موضحه أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، كما تم إنشاء موقعًا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعى وهو www.ataa.fund بالاضافة إلى انشاء صفحة علي موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك.