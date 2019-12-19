أخبار مصر | تفاصيل رسالة ملك السعودية إلى السيسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل رسالة ملك السعودية إلى السيسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن عصام بن سعيد سلم رسالة إل الرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكداً الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.