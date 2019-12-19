أخبار مصر | قرارات مهمة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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قدمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أنواع الدعمللمحافظات من أجل الإسراع في عملية التقنين، ولم تكتف بالكتب الدورية التي ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين، وإنما تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التي تظهر.

وعقدت اللجنة اجتماعا وصلت فيه إلى عدد من القرارات وهي:

١- عقد لجنة مشتركة بين مسئولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف ٢٠٠٠ طلب تقنين بمدينة بدر.

٢- تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسئولي محافظتي الفيوم وبنى سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الأراضي التي انتقلت ولايتها بين المحافظتين وذلك للبدء في إجراءات تقنينها.

٣- قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودي مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم وذلك منعا لأي محاولات للتلاعب أو التزوير.

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٤- عقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة والتي تخطت الـ٢٠ ألف طلب بسبب عدم استكمال الإحداثيات المطلوبة.

٥- عدم التعامل على أي أراضٍ بمنطقة سيناء، إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانًا للالتزام بالقوانين التى تحكم التصرف في أراضي محافظات سيناء.

٦- التزام المحافظات في التعامل على اراضى المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية.

٧- قيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ٢٠ بالمائة المخصصة للمحافظات وفقا للقانون من حصيلة التقنين.