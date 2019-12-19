أخبار مصر | ظروف غامضة.. أب ينهي حياة ابنته بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظروف غامضة.. أب ينهي حياة ابنته بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى ظروف غامضة، انتزعت بداخله مشاعر الأبوة، ودفعته عصبيته للإقدام على ضرب نجلته التى لم تكمل عقدها الثانى ضربا مبرحا، ولم تشفع لها صرخاتها المتتالية وهى تستنجد به أن يتوقف عن ضربها حتى استيقظت غريزة الابوة بداخله وتوقف عن تعذيبها ولكن بعد أن رقدت جثة هامدة تحت يداه التى تلتخط بدمائها.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير امن الغربية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد مصرع فتاة تدعي "ر.ع.خ" ١٧ عاما، نتيجة تعرضها للضرب المبرح من والدها وتم نقلها لمشرحة مستشفى السنطة العام.

ومن جانبها ألقت مباحث قسم شرطة السنطة القبض على المتهم الذى اعترف بجريمته وهو في حالة انهيار نافيا تعمده قتل ابنته.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السنطة.