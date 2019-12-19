أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري يستعرض أضرار الهجرة غير الشرعية

وعرضت السفارة السويسرية والسفارة المكسيكية، بجانب أكثر من 18 مركز ثقافي في مصر، أفلام بالمهرجان.

وشهد حفل الختام، الدكتورة أمال إمام، مديرة إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، وهوجو تافاريش أوجوشتو، مسئول برامج قسم تنقل العمالة والتنمية البشرية منظمة الهجرة الدولية، وكذلك مشاركة فرقة أطفال مؤسسة "سوريا الغد"، وفرقة "أبو شعر" السورية، وتضمن الإحتفال عرض موسيقى من الفلكلور السورى وأختتم بعرض فيلمين وثائقيين عن الهجرة.

وشارك الهلال الأحمر المصرى بالمهرجان من خلال عرض افلام وثائقية قصيرة تروى قصص واقعية تعكس الجوانب الإجتماعية والثقافية والإنسانية المتعلقة بالهجرة وكذلك التوعية بخطر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وذلك داخل فروع الهلال الأحمر المصرى فى 6 محافظات هما الإسكندرية، أسيوط، كفرالشيخ، الدقهلية، الفيوم، والقاهرة، وبحضور أكثر من 400 شاب من المتطوعين لدى الهلال الأحمر المصرى وأعضاء بالمجتمع وتبعها نقاشات وعروض مسرحية حول موضوعات الهجرة والاتجار بالبشر.

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جدير بالذكر إنه يتم إستخدام الأفلام عبر السنوات للتعليم والمعرفة والتسلية وتعزيز النقاشات حول موضوعات عدة.

ومن هذا المنطلق أطلقت المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة مهرجان أفلام الهجرة الدولي عام 2016 ويقدم المهرجان الأفلام والأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على فرص وتحديات الهجرة، والمساهمات الفريدة التي يقدمها المهاجرون في مجتمعاتهم الجديدة كما يهدف المهرجان إلى تمهيد الطريق لتعزيز المناقشات حول واحدة من أهم الظواهر العالمية في الوقت الراهن.

وقد أختارت المنظمة الدولية للهجرة أن تركز خلال إحتفالها بيوم المهاجر الدولي هذا العام على موضوع التماسك المجتمعي والذي لا يستهدف المهاجرين فقط بل يستهدف أيضًا المجتمعات التي يمكنهم النجاح وبالفعل يزدهرون فيها، حيث تعد الأيام العالمية مناسبات مهمة لتعزيز وعي الشعوب حول القضايا العالمية المهمة، وتعزيز الإرادة السياسة والقدرة على حشد الموارد من أجل مجابهة التحديات العالمية، وكذلك من أجل الإحتفال والإثناء على لإنجازات المتحققة في هذا الصدد.