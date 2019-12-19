مصر | تأجيل محاكمة صيدلي اختلس مليونا و300 ألف حنيه من مستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة صيدلي اختلس مليونا و300 ألف حنيه من مستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف حنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 13 يناير لاستكمال تقديم المستندات.

وصدر القرار بئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم "طه محمد"، كيميائي صيدلة، حاصل علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتي 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" علي كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه)، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

كما لوحظ زيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885 جنيه ( مليون وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه )، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه )، يمثل قدر الزيادة التي طرأت علي عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".