مصر | المشدد 5 سنوات لسيدة زورت محررات رسمية بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة "إيمان. أ"، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمة "إيمان. أ"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررات رسمية وهى شهادة من التوكيل رقم 2403 والمنسوب صدورها لمكتب توثيق شياخات حلوان، وتزوير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 108 لسنة 2010، والمنسوب صدوره لمحكمة الوراق الجزئية، بأن اتفقت معه على اصطناعها على غرار المحررات الرسمية، وساعدته بأن أمدته بالبيانات المزورة المراد إثباتها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك.