مصر | ضبط 3 بلطجية سرقوا مواطنا بالإكراه بالبساتين

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ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على 3 بلطجية، سرقوا مواطن بالإكراه داخل منزلة بمنطقة البساتين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقية بلاغا من حسام م، 34 سنة، ومقيم عمارات بيتشو امريكان، مصاب بكدمة بالوجه بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بحضور3 أشخاص قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها وإجباره على التوقيع على إيصال أمانه بمبلغ مائة ألف جنيه، والاستيلاء على مشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 خاتم، 2 سلسلة، كوليه، أنسيال، سبيكة ذهبية) خاصة بوالدته ولاذوا بالفرار ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من خالد م، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 7707 لسنة 2011م المطرية " قتل "، محمد م، 26 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 12319 لسنة 2019م المعادى " سرقة " والمقضى فيها بالحبس سنة، أحمد م، 28 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1942 لسنة 2019م المطرية " ضرب " والمقضى فيها بالحبس سنة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش عيار 12مم، طلقتان من ذات العيار " بحوزة المتهمان الأول والثاني، سلاح ابيض " مطواة "بحوزة المتهم الثالث.

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة واقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم بقصد الدفاع، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وإيصال أمانة مُذيل بتوقيع المجني عليه ـ بمسكنهم باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.