مصر | حبس مقاول هارب من دفع غرامة 2 مليون جنيه بالظاهر

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أمرت نيابة الضاهر بحبس مقاول هارب من دفع غرامة قدرها 2 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الظاهر من ضبط "رزق ب"، 42 سنة، مقاول ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 247911472 لسنة 2017م الظاهر "مباني" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليوني و21 ألف جنيه.

بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.