شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يعلن حصاد جامعة القاهرة خلال 2019 من مبادرات وحملات قومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة، حصاد الجامعة لعام 2019 في مجال المشاركة المجتمعية والمبادرات القومية، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني والمجتمعي وفق رؤية استراتيجية مصر 2030، والتي تستهدف بناء وطن يأخذ مكانته على خريطة العالم المتقدم، يعتمد في الأساس على بناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن النهوض بالمجتمع فريضة وطنية ولذلك ساهمت الجامعة في مختلف المبادرات القومية بمختلف المجالات والحملات المتعددة الأهداف التي تتصدرها الصحة وبناء الإنسان ومساندة القرى الأكثر فقرا، كما أطلقت الجامعة مبادرات مثلت إضافة حقيقية في مسيرة بناء الوطن ومصر الجديدة التي ينميها أبناؤها بصبر ومثابرة وتمضي المسيرة بخطى واثقة.

وأكد «الخشت»، أن الجامعة لم تترك مجالًا من مجالات العمل القومي العام هذا العام إلا وجاءت مشاركتها عميقة الأثر، فاعلة ومتفاعلة، وشملت مشاركة الجامعة مبادرة حياة كريمة، وصنايعية مصر، و100 مليون صحة، و1000 قائد إفريقي، ورفعت شعار مشروعها تطوير العقل المصري، وإنشاء مركز للدعم النفسي، والفن في الشارع، وخذ كتابًا وضع كتابًا، ومبادرة دمج ذوي القدرات الخاصة، وحملة صحتك ياشباب، وحملة انت أقوى من المخدرات، وقادت حملة مناهضة العنف ضد المرأة،و حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وجابت قوافلها الطبية القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار «الخشت»، إلى إنه في إطار دور الجامعة الثقافي والفني والفكري استضافت تحت قبتها التاريخية رموز الفكر والثقافة، في حوارات مفتوحة مع أساتذة الجامعة وطلابها.

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وأضاف «الخشت»، أنه في نطاق المبادرات القومية، كان من أهم المبادرات التي شاركت فيها الجامعة مبادرة «حياة كريمة» لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، و«بناء الإنسان المصري» من خلال استعراض جهود الدولة بمختلف قطاعاتها، وعرض رؤى الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، و«صنايعية مصر» لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في شتى الحرف، كأعمال النجارة، والسباكة، والنقاشة، وصناعة الصابون، وأساسيات عمليات اللحام، وقراءة القياسات الهندسية، والتكييف والتبريد، وأعمال الكهرباء، و«وثيقة امان» من خلال انضمام الجامعة لنظام التأمين على الحياة للعمال حفاظًا على حقوق تلك الفئات.

وشاركت جامعة القاهرة في مبادرة «100 مليون صحة» ومكافحة فيروس «سي» والتقليل من قوائم الانتظار بالمستشفيات والأمراض غير السارية، حيث تعاونت الأطقم الطبية بالجامعة مع وزارة الصحة والسكان في الكشف على الطلبة والطالبات، على مدار شهرين في الفترة من الأول من مارس حتى نهاية أبريل 2019، وتم عقد العديد من الندوات والمحاضرات التي تضمنت شرحًا تفصيليًا لمجموعة حملات الكشف المبكر عن أمراض فيروس سي والكشف عن السمنة والتقزم، والتعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية واستخدام الأدوات الشخصية، كما أطلقت الجامعة برنامج «مودة»، وتمت المرحلة الأولى منه بترشيح 50 عضو هيئة تدريس من المتخصصين في المشكلات الاجتماعية والأسرية والأمراض النفسية والتشريعات الاجتماعية.

كما ساهمت الجامعة في العديد من المبادرات الأفريقية للوافدين من أبناء القارة السمراء المتواجدين في مصر، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ومن أهمها مشروع 1000 قائد افريقي، الذي يُعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، وتقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية، ومبادرة «افريقيا تتكلم عربي».

ودشنت الجامعة العديد من المبادرات في إطار مشروع تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير، ومنها «إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات» بهدف لتصدي لحالات الانتحار بين الشباب، و«الفن في الشارع» لعمل رسومات ولوحات فنية على الجدران، وتزيين الأسوار الخارجية، ونشر الأعمال الفنية البصرية، و«خذ كتابا وضع كتابًا»، لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على الكتب والمجلات والإصدارات الصحفية، وتثقيف أنفسهم، وتدوير الكتب والمجلات، و«أصدقاء المدينة» لرفع كفاءة ومهارات طلبة وطالبات المدن الجامعية من خلال دورات تدريبية في عدة مجالات منها التنمية البشرية، والحاسب الآلي، واللغات.

بالإضافة إلى مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعي بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، و«هنجملها» لنشر الوعي البيئي بين طلاب الجامعة ومكافحة الاحتباس الحراري، زراعة 500 شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية، زراعة أشجار الرمان والليمون والزيتون والتين والجوافة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية، ومشروع «مصر خضراء» بالتعاون بين كلية الزراعة وإحدى شركات الاتصالات الكبرى لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات، ومبادرة توعية بأصحاب متلازمة داون، بكلية الآداب قسم الاجتماع.

ونظمت الجامعة العديد من حملات التوعية، ومنها «صحتك يا شباب» للكشف بالمجان على فئات المجتمع الجامعي، وأمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وقياس الوزن والطول وحساب مؤشر الكتلة، وتقديم التوعية الصحية، وتحويل الحالات المرضية للجهات المختصة لتلقي العلاج، كما أطلقت حملات للتوعية الخاصة بمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بهدف نصح وإرشاد الطلبة بخطورة التعاطي والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي، وتدشين عبارة «أنت أقوى من المخدرات»، بالإضافة إلى حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، للتوعية بضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة وترسيخ أن التعليم الجامعي آمن للجميع، وحملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تم خلالها الكشف على نحو 95 سيدة وفتاة من الطالبات والموظفات والعاملات وتوعيتهن بطرق الكشف المبكر.