شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد «عصام عيسى» على مدرسة بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إطلاق اسم الشهيد اللواء عصام عيسى أحمد الخولي، على مدرسة الحي الثالث الرسمية لغات بمدينة الشيخ زايد. وقال المحافظ إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء تقديرًا لما قدمونه من تضحيات غالية، من أجل الدفاع عن أمن الوطن، ورفعة شأنه، وجاء القرار بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطلق اسم الشهيد «عصام عيسى» على مدرسة بالشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.