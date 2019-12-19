شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار في 6 بنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار صرف الدولار، الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

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وتراجع الدولار أكثر من واحد جنيه وخمسة وثمانين قرشا منذ بداية العام الجاري. وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 99ر15جنيه للشراء 16,09جنيه للبيع.

واستقر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل 99ر15جنيه للشراء، 09ر16جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15,98جنيه للشراء، 16,08جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلي اليوناني شهد الدولار هدوءا ليسجل 16 جنيها للشراء، 16,10 جنيه للبيع. بينما وفي المصرف المتحد، ارتفع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 0ر16 جنيه للشراء، 10ر16 جنيه للبيع.