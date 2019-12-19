شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توقع 3 اتفاقيات لإدارة وصيانة منشآت بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، توقيع 3 اتفاقيات تتعلق بإدارة وصيانة منشآت بمدينة العلمين الجديدة، والكورنيش الواقع بها، وقعَّتها وزارة الإسكان، ممثلة في شركة سيتي إيدج التي تساهم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم رئيسي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن سيتي ايدج وقعت 4 مذكرات، مضيفًا أن الجهات الحكومية لا يمكنها عمل صيانة للمباني والمجتمعات العمرانية وإدارة التنمية للحفاظ على المشروع، وبالتالي وقعنا عقد مع كونسيرتيوم، يضم شركات «انجي الفرنسية» و«كونتراك» المملوكة لأوراسكوم للقيام بهذا الدور.

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وتابع أن المذكرة الثانية وقعت مع مجموعة الفطيم لإدارة المول التجاري بالعلمين، والذي سيبدأ العمل به الصيف المقبل، مضيفًا أن المذكرة الثالثة وقعت مع شركة ذا فيلدج بيروت لإدارة كورنيش العلمين.

وقال رئيس شركة سيتي إيدج، إن المول على مساحة 55 ألف متر، وسيكون في خدمة الجماهير في صيف 2020.

وقال رئيس شركة كونتراك، المملوكة لأوراسكوم للإنشاء، إن الشركة تستخدم آليات لترشيد استهلاك الطاقة خلال إدارة المنشآت.

وقال ألن ديجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، إن الشركة لأول مرة تقوم بمشروع خارج ملكية المجموعة بالكامل.