شكرا لقرائتكم خبر عن «إسماعيل»: «أراضي الدولة» قدمت كل أنواع الدعم للمحافظات للإسراع في التقنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات من أجل الإسراع في عملية التقنين، ولم تكتف بالكتب الدورية التي ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين.

وأضاف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره ستة محافظين، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسؤولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التي تظهر، مشيرا إلى أن اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر في الاستجابة لأي طلب أو تقديم أي دعم تطلبه المحافظات، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو التنسيق مع كافة الجهات.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية إلى أن نجاح التقنين الآن مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم إدارتها لهذا الملف وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين في إنجاز هذا الملف، موضحا أن الأمر الآن في حوزة المحافظات، والمطلوب مجهود أكبر سواء في فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرا أسبوعيا مفصلا عن معدلات الأداء في كل محافظة وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف أولا بأول.

وذكر أن «اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتي تفرض علينا الإسراع في إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين أوضاع المواطنين، وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة، ولابد أن تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون».

Advertisements

وشدد «إسماعيل» على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها خلال الموجات الأربع عشر الماضية والجهات المسؤولة عن حمايتها ضمانا لعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة أو تسهيل التعدي عليها.

وخلال الاجتماع الدوري الذي حضره محافظو القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس، تم استعراض موقف التقنين لأراضي الدولة في المحافظات الست، وقدم المحافظون تقارير عن معدلات الأداء وبعض المعوقات التي تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين.

من جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماع ناقش أيضا دورة التقنين في لجان المحافظات ووضع ضوابط للإسراع في إنجازها، مع قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بكتاب دوري شامل بكافة قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالتقنين خلال الفترة الماضية للتأكيد عليها.

وانتهت اللجنة إلى عدد من القرارات منها، عقد لجنة مشتركة بين مسؤولي هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف ٢٠٠٠ طلب تقنين بمدينة بدر، وتكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسؤولي محافظتي الفيوم وبني سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الأراضي التي انتقلت ولايتها بين المحافظتين، وذلك للبدء في إجراءات تقنينها، وقيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودي لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم، وذلك منعا لأي محاولات للتلاعب أو التزوير، وعقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة، والتي تخطت ال٢٠ ألف طلب بسبب عدم استكمال الإحداثيات المطلوبة.

كما قررت اللجنة عدم التعامل على أي أراضي بمنطقة سيناء إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانا للالتزام بالقوانين التي تحكم التصرف في أراضي محافظات سيناء، والتزام المحافظات في التعامل على أراضي المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية، وقيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال٢٠ بالمائة المخصصة للمحافظات، وفقا للقانون من حصيلة التقنين.